409 человек прошли в следующий этап конкурса "Команда Урала. Реформация"

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409 участников из 1 тыс. 256 прошли в следующий этап конкура "Команда Урала. Реформация". Отбор проводился по итогам тестирования на знание основ российской государственности, культуры и истории Урала, серии тестов на интеллектуальные и аналитические компетенции, а также психодиагностики лидерских качеств и направленности, сообщает пресс-служба полпредства УФО.

До 9 января участникам предстоит выполнить комплексное аналитическое задание, а до 18 января - реализовать социальный проект на территории проживания. Участникам необходимо лично создать социальный проект, либо найти организацию, где можно выступить в качестве добровольца.

"Добровольчество и способность помогать людям - один из важнейших критериев настоящего лидера. Ведь истинный лидер — это тот, кто готов взять на себя ответственность. Приложить усилия для блага общества и поддержки тех, кто в этом нуждается" - прокомментировал новый этап конкурса полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Цель проекта должна быть сосредоточена на устранении важной социальной проблемы и улучшении состояния гражданского общества. К таким проектам можно отнести поддержку семей военнослужащих, помощь бездомным медицинскими и другими услугами, организацию занятий для пожилых людей, улучшение городских пространств, активности для воспитанников детских домов, помощь животным в приютах и другие виды деятельности, приносящие пользу обществу. Денежные пожертвования, сделанные участником, или любые другие непосредственные финансовые трансферы не будут засчитаны как исполнение задания.

Финал конкурса намечен на февраль. 15 победителей пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном пространстве". Как в прошлом сезоне, обучение будет включать несколько модулей, которые пройдут во всех регионах Уральского федерального округа.

Участников также ждут встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками. Каждый из участников получит знания и возможность реализовать собственные общественно значимые проекты.

Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева при поддержке Уральского института управления – филиала РАНХиГС. В 2024 году тема конкурса - "Общество".