Невролог Тюменского кардиоцентра назвала головную боль симптомом других заболеваний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Головные боли могут являться признаками других заболеваний – болей в шее и сосудистых поражений мозга. Обращаться к специалистам нужно при появлении одного или нескольких тревожных признаков. В том числе, при шуме в ушах, временном ухудшении зрения, покалывании и онемении конечностей, нарушениях речи, обоняния, мимики, треморе и усталости.

"Неврология сейчас активно развивается, как и способы лечения пациентов с болевыми синдромами, инновационные подходы к лечению головной боли и мигрени, в частности. Каждый пациент жалуется на головную боль. Этот симптом встречается как в сопровождении других заболеваний - боли в шее, сосудистые поражения головного мозга, так и в виде самостоятельных видов головной боли - мигрень, головная боль напряжения и другое", - рассказала невролог Тюменского кардиоцентра Лилия Мошкина.

Интенсивно развивается и лечение болезни Паркинсона. Новые препараты эффективнее контролируют симптомы заболевания, разрабатываются методы клеточной терапии и хирургической коррекции признаков болезни. Например, в головной мозг вживляют электроды для стимуляции определённых структур электрическим током. Это уменьшает проявления болезни. Проводятся исследования с целью уменьшения побочных эффектов лечения, генетические исследования для предсказания неврологических заболеваний, пишет КП-Тюмень.