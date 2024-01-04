Тюменцев приглашают на просмотр фильма о новогодних приключениях собак

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фильм "Ёлки лохматые" начнется с Специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84/1) 5 января в 11 часов. К показу предлагается специальная версия фильма, которая имеет дополнительную звуковую дорожку с тифлокомментариями – словесными пояснениями к видеоряду фильма.

С их помощью просмотр фильма становится более понятным и комфортным не только для незрячих людей, но и для тех, кто не имеет проблем со зрением. Тифлокомментарии не мешают тем, кто видит, и помогают тем, кто не видит.

По сюжету, хозяйка собак Пирата и Йоко – самарская девочка Настя – улетает с бабушкой в Санкт-Петербург, оставляя питомцев в отеле для животных. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец-то почувствовать себя "человеком" – есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых домашних питомцев прерывают два незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий прием.

"Этот комедийный фильм предназначен для семейного просмотра, его слоган "Всё, как у людей!". Приходите в наш тифло-кинозал "Доступное кино" посмотреть или пересмотреть этот фильм, вышедший на экраны в 2014 году, за хорошим новогодним настроением!" - пригласили библиотекари.

Возрастное ограничение 6+.