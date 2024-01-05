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Закладки из дореволюционных обоев и газет научат делать тюменцев

Общество, 16:11 05 января 2024

vk.com/tyumen_istorii

Мастер-классы по созданию книжных закладок из старинных материалов проходят в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24) по 7 января. В ход идут кусочки дореволюционных газет и обоев.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала хозяйка Музея тюменских историй Оксана Усманова.

"Мы будем создавать закладки с настоящими кусочками дореволюционных газет. Сначала подреставрируем их, а потом вместе с обоями начала XX века упакуем в виде закладки", — пояснила она.

Кроме этого в музее проходят мастер-классы "Тюмень резная" и "Ёлочная игрушка из фетра". Время проведения мастер-классов — с 10 до 12 часов. Перед посещением обязательна предварительная запись по телефону +7 (912) 925-69-29.

Стоимость участия в мастер-классе — 400 рублей с человека.

Возрастное ограничение: 12+.

Влада Нерадовская

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# мастер-класс , музей

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