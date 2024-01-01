Об истории монастырской кухни в Сибири расскажут в Текутьевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Урало-Сибирская монастырская кухня: источники и интерпретация" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 19 января в 17 часов. Ее прочтет кандидат исторических наук, доцент Антропошколы Тюменского госуниверситета Софья Щербич.

На лекции речь пойдет о документальном наследии, позволяющим сегодня изучать еду как феномен культуры. Софья Щербич познакомит с документами XVII–XX веков из монастырских архивов, расскажет, что такое кашица из сухих карасей, о монастырских продуктовых посылках, званном обеде.

Количество мест ограничено, необходима запись по телефону: запись по тел. 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 12+.