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Жители Тюменской области купили в аптеках лекарств на 13,5 млрд рублей

Экономика, 17:23 12 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13,5 млрд рублей составили расходы на покупку лекарств жителей Тюменской области за девять месяцев 2023 года. При этом в северных округах расходы на медикаменты значительно ниже.

По данным Тюменьстата, за тот же период жители Югры закупили таблеток и препаратов на 10,6 млрд рублей. На Ямале – в половину этого меньше – 4,6 млрд рублей.

Ведомство подсчитало, что наибольшее количество аптек – 750 - действует в Тюменской области. В Югре – 659, на Ямале – 262.

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# аптеки , оборот лекарств , торговля

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