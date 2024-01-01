Жители Тюменской области купили в аптеках лекарств на 13,5 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13,5 млрд рублей составили расходы на покупку лекарств жителей Тюменской области за девять месяцев 2023 года. При этом в северных округах расходы на медикаменты значительно ниже.

По данным Тюменьстата, за тот же период жители Югры закупили таблеток и препаратов на 10,6 млрд рублей. На Ямале – в половину этого меньше – 4,6 млрд рублей.

Ведомство подсчитало, что наибольшее количество аптек – 750 - действует в Тюменской области. В Югре – 659, на Ямале – 262.