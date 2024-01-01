Тюменцев приглашают пересчитать зимующих водоплавающих птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любителей природы приглашают принять участие в учёте водоплавающих птиц, зимующих на тюменских водоемах. С 20 по 21 января в городах средней Европейской части России, Поволжья, южной Сибири и Урала пройдёт акция "Серая шейка" по учёту зазимовавших у нас уток и гусей.

Традиционно водоплавающие зимуют в Тюмени в нескольких местах на незамерзающих водоемах - около ТЭЦ-1 (озеро Оброчное), на реке Тюменка (овраг у музея "Городская дума"), вдоль канала Ручей в "Гилевской роще" и вблизи деревни Зайково, а также в пойме реки Туры. Однако, не обо всех местах зимних скоплений уток знают тюменские орнитологи. Открыть их и поможет акция "Серая шейка".

"Учёт водоплавающих птиц проводится специалистами Союза охраны птиц России около 15 лет. С 2015 года он приобрёл форму Всероссийской акции, которую назвали "Серой шейкой", - отмечено в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Орнитологи объясняют, что большинство водоплавающих птиц зимуют в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Улетают они не потому, что им холодно, а потому что зимой водоёмы замерзают, из-за чего им сложно добывать корм. Но с появлением плотин и со сбросом тёплых вод ГРЭС, на замёрзших реках образуются проталины, чем и пользуются водоплавающие, оккупируя эти места для зимовки. В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири зимой можно увидеть крякву, гоголя, хохлатую чернеть, красноголового нырка, лысуху, камышницу, местами – чаек и цапель.

Для помощи в мониторинге участникам акции нужно утром (если утро морозное, то лучше дождаться середины дня, когда потеплеет) прийти к незамерзающему водоёму – это могут быть быстрые реки, ручьи, различные отстойники, охладители, места сброса тёплых вод, - и проверить, не зимуют ли там водные или околоводные птицы. При обходе водоёма, нужно иметь при себе план обследуемого участка, знать длину, либо площадь акватории и среднюю ширину русла. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт.

После полевых работ информацию следует переписать на чистовик и отправить координаторам акции.

Перечень данных, которые необходимо отметить в учётном листе, а также фотографии птиц и контакты координаторов размещены здесь.

За участие в акции желающие получат электронные свидетельства участников.