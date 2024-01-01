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Более 600 офицеров и курсантов ТВВИКУ окунулись в крещенскую купель

Общество, 11:21 19 января 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 600 офицеров и курсантов ТВВИКУ, а также воспитанники центра военно-патриотического воспитания "Аванпост", гражданские служащие приняли участие в крещенских купаниях на территории училища 19 января. Настоятель местной часовни провел службу, освятил купель.

Трехкратное окунание в ледяную воду – малая толика реализации программы нейрокриологии, отмечает один из ее кураторов, начальник кафедры физической подготовки и спорта ТВВИКУ, полковник Дмитрий Яковлев. Он в числе первых зашел в прорубь и посвятил свое омовение родному учебному заведению.

"В течение двух лет наши курсанты ежедневно закаливаются, выступают на соревнованиях по зимнему плаванию, выполняют упражнения на закал бега. У нас есть определенные результаты: курсанты становятся чемпионами России, мира на всевозможных всероссийских и всеармейских соревнованиях. Проект у нас развивается, у нас очень сильная научная поддержка. Курсанты не болеют, повышается качество обучения", - подчеркнул Яковлев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Около 200 курсантов высшего военно-командного училища приняли участие в реализации программы нейрокриологии за два года. Работа над изучением состояния человека до и после погружения в ледяную воду продолжается. В исследовании принимают участие будущие кадровые инженеры разных стран.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Научный сотрудник лаборатории ТВВИКУ Татьяна Фишер заметила, что студенты Тюменского медицинского университета успели написать 12 научных работ по физическому и ментальному состоянию курсантов. Две работы получили одобрение ВАК – Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Следующий образовательный проект будет связан с восстановлением холодового баланса. И это не про адаптацию, а о том, как здоровый человек, идущий сознательно в холодную воду, получает мотивированный стресс, это не про болезни, а про здоровье", - заверила она.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участников крещенского купания после ледяной воды ожидали баня, горячий чай, бутерброды с салом и репчатым луком.

Анжела Лебедева

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# Крещение , крещенские купания , ТВВИКУ

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