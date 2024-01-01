Более 600 офицеров и курсантов ТВВИКУ окунулись в крещенскую купель

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 600 офицеров и курсантов ТВВИКУ, а также воспитанники центра военно-патриотического воспитания "Аванпост", гражданские служащие приняли участие в крещенских купаниях на территории училища 19 января. Настоятель местной часовни провел службу, освятил купель.

Трехкратное окунание в ледяную воду – малая толика реализации программы нейрокриологии, отмечает один из ее кураторов, начальник кафедры физической подготовки и спорта ТВВИКУ, полковник Дмитрий Яковлев. Он в числе первых зашел в прорубь и посвятил свое омовение родному учебному заведению.

"В течение двух лет наши курсанты ежедневно закаливаются, выступают на соревнованиях по зимнему плаванию, выполняют упражнения на закал бега. У нас есть определенные результаты: курсанты становятся чемпионами России, мира на всевозможных всероссийских и всеармейских соревнованиях. Проект у нас развивается, у нас очень сильная научная поддержка. Курсанты не болеют, повышается качество обучения", - подчеркнул Яковлев.

Около 200 курсантов высшего военно-командного училища приняли участие в реализации программы нейрокриологии за два года. Работа над изучением состояния человека до и после погружения в ледяную воду продолжается. В исследовании принимают участие будущие кадровые инженеры разных стран.

Научный сотрудник лаборатории ТВВИКУ Татьяна Фишер заметила, что студенты Тюменского медицинского университета успели написать 12 научных работ по физическому и ментальному состоянию курсантов. Две работы получили одобрение ВАК – Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Следующий образовательный проект будет связан с восстановлением холодового баланса. И это не про адаптацию, а о том, как здоровый человек, идущий сознательно в холодную воду, получает мотивированный стресс, это не про болезни, а про здоровье", - заверила она.

Участников крещенского купания после ледяной воды ожидали баня, горячий чай, бутерброды с салом и репчатым луком.

Анжела Лебедева