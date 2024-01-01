Тюменские врачи спасли женщину с аневризмой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опасную патологию выявили врачи ОКБ №2 у тюменки. У нее обнаружили обильное субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы, сообщает пресс-служба больницы.

В приёмное отделение 53-летняя пациентка обратилась с жалобами на резкую головную боль в течение суток и болевые ощущения в шейном отделе. Даже обезболивающая таблетка не помогали. Во время осмотра у женщины выявили высокое артериальное давление более 160 мм.рт.ст. и направили ее на дальнейшие обследования.

"При заборе крови медсестра попросила женщину сжать кулак, но она не смогла этого сделать. Пациентка была крайне удивлена, потому что по её ощущениям он был сжат. Ее немедленно направили на компьютерную томографию головного мозга, где было выявлено обильное субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы", - сказал врач- кардиолог ОКБ №2 Андраник Севоян.

В экстренном порядке женщину осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей и перевели ее в операционную. Команда сосудистых хирургов успешно провела клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии. После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас тюменку выписали из стационара с рекомендациями.

Врачи ОКБ №2 призывают контролировать свое артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, для чего регулярно проходить диспансеризацию, а также заниматься физическими упражнениями и вести здоровый образ жизни.