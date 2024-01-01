  • 20 января 202420.01.2024суббота
  • USD88,5896
    EUR96,3835
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Строительство Южного обхода Тюмени начнётся в 2025 году

Общество, 12:55 20 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектная документация на строительство Южного обхода Тюмени проходит в настоящее время экспертизу, а также решается вопрос о софинансировании, в том числе, за счёт средств федерального бюджета. Строительство участка должно начаться в 2025 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. Напомним, что День строительства проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 20 января.

Сергей Шустов добавил, что участок кольцевой автодороги, где сходятся все четыре федеральные трассы, в настоящее время уже перегружен и большая часть транзитного транспорта проходит через областной центр.

"В нашем регионе хорошо развивается транспортная инфраструктура, необходимой на фоне роста социальной сферы и увеличивающегося населения", - отметил Сергей Шустов. Он напомнил, что в 2025 году стартует следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, поскольку поток кратно увеличивается поток авиапассажиров.

По его словам, в планах пробивка ул. Мельникайте до Щербакова, проектная документация в настоящее время проходит экспертизу. В связи с активной застройкой части города на ДОКе принято решение о строительстве ещё одного моста через Туру.

Отметим, что в рамках Дня строительства на ВДНХ состоится пленарное отраслевое заседание, в где будет подведён итог работы комплекса за последние 20 лет и поставлены задачи до 2030 года.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ВДНХ , выставка , Сергей Шустов , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 20.01.2024Гости выставки "Россия" раскрашивают достопримечательности Тюменской области
16:01 20.01.2024В Тюмени проведут форум "Пчела" для digital-специалистов
15:29 20.01.2024Тюменское волонтёры помогают гостям выставки "Россия" создавать семейные флотилии
14:38 20.01.2024Жители Тюменской области узнают об истории молодежной политики региона