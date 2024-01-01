Строительство Южного обхода Тюмени начнётся в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектная документация на строительство Южного обхода Тюмени проходит в настоящее время экспертизу, а также решается вопрос о софинансировании, в том числе, за счёт средств федерального бюджета. Строительство участка должно начаться в 2025 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. Напомним, что День строительства проходит в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве 20 января.

Сергей Шустов добавил, что участок кольцевой автодороги, где сходятся все четыре федеральные трассы, в настоящее время уже перегружен и большая часть транзитного транспорта проходит через областной центр.

"В нашем регионе хорошо развивается транспортная инфраструктура, необходимой на фоне роста социальной сферы и увеличивающегося населения", - отметил Сергей Шустов. Он напомнил, что в 2025 году стартует следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, поскольку поток кратно увеличивается поток авиапассажиров.

По его словам, в планах пробивка ул. Мельникайте до Щербакова, проектная документация в настоящее время проходит экспертизу. В связи с активной застройкой части города на ДОКе принято решение о строительстве ещё одного моста через Туру.

Отметим, что в рамках Дня строительства на ВДНХ состоится пленарное отраслевое заседание, в где будет подведён итог работы комплекса за последние 20 лет и поставлены задачи до 2030 года.

Николай Ступников