В Тюмени инженеры осваивают новейшие комплексы минирования "Росомаха"

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Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ) осваивают применение в зимних условиях новейших мобильных комплексов дистанционного минирования (МКДМ) на базе шасси квадроцикла повышенной проходимости "Росомаха", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Курсанты-инженеры используют комплексы для отработки постановки минных заграждений в условиях сильно заснеженной местности, доставки саперных групп и эвакуации в труднодоступных районах, - отмечено в сообщении. - Для выработки новых способов применения МКДМ преподавательский состав училища взаимодействует с инженерными подразделениями, находящимися в зоне специальной военной операции, на вооружении которых поступила партия "Росомах".

Мобильный комплекс дистанционного минирования "Росомаха" предназначен для применения группами специального назначения и мобильными инженерными группами при оборудовании противотанковых, противопехотных, противодесантных минно-взрывных заграждений. Он оснащен специальными комплектами минирования СКМ-А, с возможностью изменять шаг и плотность минирования, а также угол выхода мин с учетом скорости движения, дистанции и площади заграждения.

Применение шин низкого давления и специального рисунка протектора позволяет преодолевать вязкие и рыхлые грунты, а также форсировать водные преграды.