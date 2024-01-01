Руслан Кухарук рассказал участникам программы "Гостеприимные города" о развитии Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В сфере индустрии гостеприимства в Тюмени за пять последних лет было реализовано много интересных проектов. Во многом это стало следствием эффективного взаимодействия органов власти с бизнесом и общественниками. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал коллегам из других городов, приехавшим на обучение в рамках программы "Гостеприимные города".

Строительство глава города называет самым сильным направлением в тюменской экономике. По словам Руслана Кухарука, застройщики Тюмени не просто сдают на протяжении пяти лет более миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Они формируют более высокий стиль жизни, осуществляя комплексное благоустройство территорий ЖК и прилегающих к ним объектов, передают городу здания и помещения для размещения учреждений социальной сфер.

“Отвечая на вопросы гостей, я рассказал о развитии в нашем городе креативных индустрий, о наработках по выполнению национального проекта "Жилье и городская среда", о том, что ежегодно растет количество тюменцев, принимающих участие в обсуждении концепций будущего благоустройства парков и скверов. Для нас важно, чтобы эти территории становились центрами общественной жизни, чтобы здесь проводились интересные культурные мероприятия”, – написал глава города в своем Telegram-канале.

Обмен опытом специалистов из разных городов позволяет применять успешные практики с учетом местной специфики, формировать новые туристические маршруты, развивать различные полезные жителям сервисы, убежден Руслан Кухарук. В этом и заключается синергический эффект межмуниципального сотрудничества.