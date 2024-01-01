Ежедневно с тюменских улиц на полигоны увозят около 50 тыс. кубометров снега

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 50 тыс. кубометров снега увозят на полигоны с улиц и дворов Тюмени ежедневно. За январь выпало больше месячной нормы осадков, а в декабре норма была превышена почти в два раза, сообщает администрация города.

Сейчас перед дорожными службами поставлены масштабные задачи, работы ведутся в усиленном режиме круглосуточно, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук. Ежедневно на уборку выходит не только основная, но и привлеченная техника. Например, в пятницу улицы приводили в порядок 600 рабочих, 765 единиц спецтехники, из них 170 – привлеченная. Чтобы вывезти максимальное количество снега, на дороги выведены 40-тонные самосвалы, погрузчики. Приводятся в порядок основные магистрали улично-дорожной сети, прибордюрные зоны, пешеходные переходы, подъездные пути, парковки.

Руслан Кухарук сказал, что специалисты администрации ведут мониторинг обращений жителей, поступающих в социальные сети, на портал "Тюмень – наш дом". Так, тюменка Ольга указывала на сбуртованный снег рядом с домом № 76 по ул. Рижской. Квартальный инспектор Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа провел проверку и подтвердил, что снег уже вывезен.

Похожая ситуация была и у дома № 130 по ул. Тимирязева. Там уже чисто, как и в парковочном кармане в районе дома № 107 по ул. Пролетарской.

За последнее время количество нареканий по поводу уборки дворовых территорий снизилось, большинство УК отчитались о вывозе снега со дворов на полигоны. На селекторном совещании в ежедневном режиме перед этими организациями глава города ставил задачу максимально быстро провести ручную и механизированную уборку, а затем отчитаться, приложив фотографии. Компании, не решающие снежную проблему, будут привлечены к административной ответственности.

Если снег еще не вывезен, можно сообщить о проблеме на портал "Тюмень - наш дом" в категорию "Складирование снега".