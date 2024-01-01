Автобус врезался в ограждение в районе улицы Щербакова в Тюмени
Происшествия, 13:08 25 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Автобус 51-го маршрута выехал на обочину и врезался в ограждение в районе пересечения улиц Щербакова и Газовиков в Тюмени 25 января.
"По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость, избегая столкновения с автомобилем, выехал на обочину. В автобусе было более десяти пассажиров", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Анжела Борисова.
Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Инна Пахомова