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Автобус врезался в ограждение в районе улицы Щербакова в Тюмени

Происшествия, 13:08 25 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобус 51-го маршрута выехал на обочину и врезался в ограждение в районе пересечения улиц Щербакова и Газовиков в Тюмени 25 января.

"По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость, избегая столкновения с автомобилем, выехал на обочину. В автобусе было более десяти пассажиров", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Анжела Борисова.

Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инна Пахомова

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области , общественный транспорт

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