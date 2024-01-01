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В Тюменской области продуктивность коров увеличилась до 10,4 тыс. кг

Экономика, 17:21 26 января 2024

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

До 10 тыс. 482 кг увеличилась средняя продуктивность коров в Тюменской области. Также за счет селекционно-племенной работы 77 % от общего поголовья достигло стадо с высоким и средним потенциалами. В целом в регионе прогенотипировано 20 тыс. 800 коров, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

"Использование генетических технологий способствует формированию ядра региональных животных с выдающимися характеристиками, росту молочной продуктивности, а также улучшению качества молока", - рассказал начальник управления животноводства департамента АПК Рустем Бетляев на выставке "АГРОС-2024" в Москве.

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Опыт региона он представил на круглом столе "Генетика в животноводстве. Новый этап" института развития "Иннопрактика". В числе достижений начальник управления отметил, что тюменские хозяйства, которые участвуют в проекте селекционно-племенной работы фиксируют ежегодный рост индексов ценностей животных - совокупный индекс эффективности плюс 120 в год. В два раза в среднем увеличился индекс пожизненной прибыли - определяет ожидаемую прибыль, которую корова принесет за всю жизнь.

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# АПК , КРС , селекция

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