Тюменские психотерапевты выяснили, почему подростки делают татуировки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию исследований среди подростков провели психотерапевты Тюменского медицинского университета. Они выясняли, с какой целью юные тюменцы, замеченные в употреблении психоактивных веществ, наносят татуировки. В эксперименты были заняты более 70 детей от 13 до 16 лет, сообщает вуз.

По словам доцента кафедры психологии и педагогики с курсом психотерапии Андрея Бухна, человек, который в силу отсутствия жизненного опыта придерживается иррациональных идей, часто закрыт и недоверчив.

"Недоговоренность создает ошибочное мнение, поэтому специалисту важно иметь дополнительные методы, чтобы понять его интересы, причины беспокойства, мотивы поступков и людей, чье поведение он копирует. Одним из методов получения информации мы считаем татуировки, ведь с их помощью подростки часто пытаются заявить миру о своих ценностях и идеях, - пояснил он.

Эксперт исследовал обстоятельства жизни подростков, получавших индивидуальное социально-психологическое сопровождение в Областном центре профилактики и реабилитации. Около половины из них имели на теле изображения дат, аббревиатуры, знаки и рисунки.

По данным психотерапевтов, около трети молодых людей наносили татуировки, подражая авторитетному человеку из своего окружения и копируя его поведение в обществе. Столько же с помощью изображений на теле заявляли о своей независимости от общепринятых социальных норм. Еще треть подростков наносили татуировку, чтобы испытать физическую боль и тем самым сохранить в памяти значимые моменты или людей.

Специалисты отмечают, что подростки с татуировками, отсылающими к криминальным идеям, часто и сами совершали противозаконные действия.

"Нанесение татуировки для подростка, имеющего опыт взаимодействия с психоактивными веществами, – это дополнительный способ коммуникации, который помогает ему заявить о своих взглядах на жизнь и найти людей с похожим мировоззрением, которые не будут критиковать их за иррациональное поведение", - подчеркнул Андрей Бухна.

Задача специалистов – использовать доступные способы, чтобы понять молодого человека и научить его справляться с жизненными трудностями, не прибегая к употреблению психоактивных веществ.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Научный форум. Сибирь". Ознакомиться со статьей можно по ссылке.