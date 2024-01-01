Более 7 тыс. 300 тюменских пар получили выплату к юбилею супружеской жизни

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 7 тыс. 300 пар получили выплату к юбилею супружеской жизни в Тюменской области. С начала 2024 года поступило уже свыше 150 заявлений от семей, сообщает информационный центр правительства региона.

Заявление на получение этой меры соцподдержки может подать один из супругов через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг области по ссылке.

Напомним, единовременная выплата введена в регионе в марте 2022 года по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Общая сумма поддержки составила почти 164 млн рублей. В 2023 году ее получили свыше 3 тыс. 100 семейных пар — это 70 млн рублей.