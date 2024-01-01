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Туристы могут путешествовать по Тюменской области с паспортом сибиряка

Общество, 15:21 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристы могут получить путеводитель по Тюменской области в туристско-информационном центре Visit Tyumen Тюмени и Тобольска. В нем представлены ключевые достопримечательности, также он дает возможность принять участие в увлекательном квесте и получить призы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Туристы могут гулять по городам региона и делать селфи с объектами, указанными в паспорте. Чтобы получить специальный туристический подарок, необходимо показать снимки в туристско-информационном центре, получить наклейки и заполнить ими все локации в путеводителе.

В Тюмени ТИЦ находится по адресам ул. Орджоникидзе, 63а и ул. 25 Октября, 23а (напротив "Конторы пароходства"), в Тобольске — пер. Розы Люксембург, 1. Режим работы — с 10 до 19 часов.

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# путеводитель , туризм

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