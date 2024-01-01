80 % молодых тюменцев пользуются "Пушкинской картой"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

80 % жителей Тюменской области от 14 до 22 лет пользуются "Пушкинской картой". Это значение превышает средний уровень по УФО (62,51 %) и среднероссийский уровень (60,55 %).

Картой можно воспользоваться в 100 учреждениях культуры региона. За период действия программы в регионе оформлено 125 тыс. 214 карт, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, в регионе есть амбассадоры Пушкинской карты. 80 молодых людей посещают культурные мероприятия, проводят творческие встречи, чтобы привлечь к программе как можно больше сверстников. Успешная инициатива опубликована на платформе "Смартека". Ее взяли на вооружение учреждения культуры нескольких городов России.

Добавим, прием новых амбассадоров объявят в марте в группе ТКТО во ВКонтакте.