Выставку двух видов графики представят в молодежной библиотеке Тюмени

| Фото: vk.com/libraryforyoung | Фото: vk.com/libraryforyoung

Выставку графики и нейрографики Анастасии Романовой "Альбом пожеланий" откроют в Арт-пространстве Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 1 февраля. Зрителей ждет погружение в два вида графики, в загадочное сплетение линий, замысловатость форм.

По информации организаторов, Анастасия Романова - увлекающийся человек, поживший в десятках стран с разнообразной богатой культурой. На Кипре она не раз выступала в составе ансамбля танцев, в Люксембурге участвовала в выставке декоративного искусства, работала в Италии и Китае.

"Потрясает ювелирность графической манеры Анастасии, которая проявляется и в лаконичности, и в детальности, и в основательной продуманности, и в удивительной уравновешенности композиции, когда каждая точка находится строго на своём единственно возможном месте. Анастасия оттачивает своё мастерство, она всегда в поиске, в настойчивой учёбе. Как молодой самодеятельный художник она уже имеет свой собственный язык, одновременно находясь ещё в процессе пробуждения, становления", - рассказывают библиотекари.

Вихрь увлечений, любовь к путешествиям Анастасии Романовой несомненно привлечет внимание посетителей выставки. Она будет открыта для свободного посещения до 25 марта.

Возрастное ограничение: 6+.