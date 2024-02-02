Оборот отрасли туризма в Тюменской области превысил 34 млрд рублей за 2023 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 млрд 400 млн рублей составил денежный оборот в отрасли туризма Тюменской области в 2023 году. Это на 10 млрд больше показателя годом ранее, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Когда мы говорим о стратегии развития отрасли, то называем три компонента: увеличение количества гостей области, срока их пребывания и денежных трат. Губернатор Александр Моор на пресс-конференции назвал число гостей, посетивших Тюменскую область - 3,4 миллиона человек. Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время, по данным геоаналитики, среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48 процентов и составили 3 тысячи 19 рублей в день на человека, в 2022 году – 2 тысячи 38 рублей", – привел данные замгубернатора.

В росте показателей по отрасли он видит эффективность плана, который реализуется для привлечения платежеспособных и заинтересованных туристов. По его мнению, это мощный сигнал для инвесторов, в том числе по вложению средств в создание новой туристической инфраструктуры.