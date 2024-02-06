Звание Героя труда РФ присвоено Почетному гражданину Тюменской области Юрию Осипову
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ академику РАН, Почетному гражданину Тюменской области Юрию Осипову. Глава государства подписал соответствующий указ. Государственных наград также удостоены три жителя Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены начальник службы Областной клинической психиатрической больницы Алексей Лебедев; заместитель главного врача Областного наркологического диспансера Владимир Пушкарев.
Медалью "За труды в культуре и искусстве" награжден артист-вокалист Тюменского эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" Сергей Дьяконов-Дьяченков.
Документ опубликован по ссылке.