Региональный центр сертификации в области проектного управления запустили в Тюмени

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Региональный центр сертификации в области проектного управления открыли на базе ТюмГУ. Проектный офис будет проводить оценку специалистов по российскому стандарту для государственных, образовательных и коммерческих организаций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сертификация будет полезна: менеджерам, готовым подтвердить свои компетенции, компаниям, масштабирующим свой бизнес и развивающим свою команду, студентам старших курсов, желающим усилить все резюме.

"Все больше организаций региона переходят к внедрению проектного управления, поэтому оценка компетенций сотрудников и руководителей имеет большое значение для развития. Сертифицированные специалисты в организации – несомненное преимущество как для самих работников, так и для организации в целом. Без преувеличения можно сказать, что это залог успешного повышения эффективности процессов и база для внедрения изменений", – отметил руководитель проектного офиса ТюмГУ Сергей Черепанов.

Результатом открытия центра стало заключение партнерского соглашения вуза с Центром оценки и развития проектного управления о проведении сертификационных сессий по системе ПМ Стандарт. Это независимая российская система сертификации по управлению проектами, основанная на современных практиках и требованиях российских и международных стандартов.

Информацию о ближайших сертификационных сессиях можно узнать на сайте регионального центра.