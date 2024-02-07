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В Тюменском районе АО "Успенское" увеличило доход на 15 % за год

Экономика, 17:34 07 февраля 2024

vk.com/zimina_ov

АО "Успенское" Тюменского района увеличило рост дохода на 15 % по итогам 2023 года. Разноплановое хозяйство добилось валового надоя - более 15 тыс. тонн молока и повышения урожайности культур, написала глава муниципалитета Ольга Зимина по итогам встречи с руководителем предприятия Людмилой Захаренко.

"Успенка - один из самых удаленных муниципалитетов. Он показывает хорошую динамику и в экономическом, и в социальном развитии. АО "Успенское демонстрирует отличные результаты работы, является перспективным", - считает Ольга Зимина.

За год в хозяйстве надой с одной коровы поднялся до 8 тыс. 320 кг. Средняя зарплата у работников - более 63 тысяч рублей.

"За всеми производственными показателями стоят многолетний опыт и профессионализм, качественная материальная база и хозяйский подход. Обсудили с Людмилой Михайловной и насущные для отрасли проблемы: сокращение сельскохозяйственных земель и кадровый дефицит. Несмотря на высокую зарплату и механизацию тяжелого ручного труда, работников на предприятии не хватает. И решать эту проблему надо комплексно, силами не только аграриев", - отметила глава Тюменского района.

Вовлеченность учеников агроклассов в производственные процессы, более детальное знакомство с лучшими предприятиями района Зимина намерена рассмотреть со специалистами районного управления образования.

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# сельское хозяйство , Тюменский район , Успенка

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