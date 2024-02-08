В Тюменской области представили 3D-панорамы инвестиционных площадок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3D-панорамы инвестиционных площадок - новый сервис разработали и представили в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Для каждой локации предусмотрена отдельная страница с указанием характеристик и особенностей.

Возможности сервиса позволяют посмотреть точки подключения к инженерным сетям, варианты разрешенного использования, преференциальный режим, а также уточнить какие объекты есть рядом для будущего моделирования проекта строительства, сообщает фонд.

"Цифровизация дает нам ряд преимуществ и мы используем дополнительные цифровые инструменты для привлечения инвесторов в регион. Благодаря сервису панорам, инвестор может увидеть площадку и оценить ее перспективы. Тестируя сервис, мы уже получили положительный отклик от инвесторов. В этом году будем наращивать количество оцифрованных площадок, а также добавим количество слоев, чтобы сервис стал еще удобнее для инвесторов", - рассказал заместитель генерального директора инвестагентства Игорь Смолягин.

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Сервис 3D-панорамы открыт и для частных владельцев крупных площадок. Уже идут переговоры с собственниками по проведению экспертизы и размещению их территорий на данном ресурсе.

Реестр инвестиционных площадок постоянно обновляется.