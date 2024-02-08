  • 8 февраля 20248.02.2024четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области представили 3D-панорамы инвестиционных площадок

Экономика, 13:56 08 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3D-панорамы инвестиционных площадок - новый сервис разработали и представили в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Для каждой локации предусмотрена отдельная страница с указанием характеристик и особенностей.

Возможности сервиса позволяют посмотреть точки подключения к инженерным сетям, варианты разрешенного использования, преференциальный режим, а также уточнить какие объекты есть рядом для будущего моделирования проекта строительства, сообщает фонд.

"Цифровизация дает нам ряд преимуществ и мы используем дополнительные цифровые инструменты для привлечения инвесторов в регион. Благодаря сервису панорам, инвестор может увидеть площадку и оценить ее перспективы. Тестируя сервис, мы уже получили положительный отклик от инвесторов. В этом году будем наращивать количество оцифрованных площадок, а также добавим количество слоев, чтобы сервис стал еще удобнее для инвесторов", - рассказал заместитель генерального директора инвестагентства Игорь Смолягин.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Сервис 3D-панорамы открыт и для частных владельцев крупных площадок. Уже идут переговоры с собственниками по проведению экспертизы и размещению их территорий на данном ресурсе.

Реестр инвестиционных площадок постоянно обновляется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# инвестиции , инвестиционное агентство , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 08.02.2024Делегация из Вологодской области изучает тюменский опыт строительства жилья
13:56 08.02.2024В Тюменской области представили 3D-панорамы инвестиционных площадок
12:38 08.02.2024Ежегодно в Тюменской области создают 7,5 тысяч рабочих мест для инвалидов
12:05 08.02.2024Терминалы для пассажиров автостанций установят в трех городах Тюменской области