В Бердюжском районе сняли ограничение в движении на трассе Курган - Челябинск - Омск - Новосибирск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области сняли ограничение в движении машин. Наряды ДПС продолжают усиленно патрулировать участок трассы с 479-го по 498-й км. Дорожные условия пока остаются сложными, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, из-за обледенения участок трассы был закрыт, поскольку из-за сложных погодных и дорожных условий на дороге образовались корки стекловидного льда.