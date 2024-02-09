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В Бердюжском районе сняли ограничение в движении на трассе Курган - Челябинск - Омск - Новосибирск

Общество, 18:38 09 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области сняли ограничение в движении машин. Наряды ДПС продолжают усиленно патрулировать участок трассы с 479-го по 498-й км. Дорожные условия пока остаются сложными, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, из-за обледенения участок трассы был закрыт, поскольку из-за сложных погодных и дорожных условий на дороге образовались корки стекловидного льда.

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# Бердюжский район , Госавтоинспекция Тюменской области , ограничение движения

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