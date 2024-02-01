Тюменские бойцы отметят 65-летие российских студотрядов

| Фото: vk.com/rso_iut | Фото: vk.com/rso_iut

Мероприятие, посвященное 65-летию с момента зарождения движения студенческих отрядов и 20-летию создания современной истории молодежного движения, отметят в Тюменском индустриальном университете 15 февраля. В программе: отрядные игры, квесты, встречи с ветеранами движения, танцы поколений, спевка, знаменитый орлятский круг и тематический торт.

Как сообщает пресс-служба вуза, бойцы расскажут о главных результатах трудового семестра. Поздравят студентов и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков, депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, представители Тюменского регионального отделения МООО "РСО". Начало запланировано на 18 часов 30 минут в здании университета по ул. Луначарского, 2, корп. 6, ауд. 285.

Штаб студенческих отрядов ТИУ – первый в регионе. Сегодня он объединяет семь отрядов и более 200 бойцов. Ребята работают на месторождениях, стройках и железной дороге в разных регионах страны, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Для студентов это отличная возможность пройти производственную практику и получить трудовой опыт.