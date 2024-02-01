В финал конкурса "Команда Урала. Реформация" вышел 21 тюменец

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21 представитель Тюменской области вышел в финал конкурса управленческого кадрового резерва "Команда Урала. Реформация".

Финальные испытания пройдут с 19 по 22 февраля в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Помимо этого, всем участникам необходимо выполнить "домашнее задание" – записать видеоинтервью, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО. По итогам выполнения всех заданий будут определены 15 победителей.

"В этом году для участия в отборе было подано более 1,2 тыс. заявок, сообщил полпред Владимир Якушев, который встретился с победителями предыдущего конкурса. - Скоро мы узнаем имена победителей этого сезона, они пройдут уникальную практико-ориентированную подготовку, смогут познакомиться с управленческими командами регионов Уральского федерального округа и, изучив лучшие практики, смогут применять их в своей деятельности".

Всего в финал конкурса "Команда Урала. Реформация" вышли 177 человек.

Новый сезон конкурса посвящен теме "Общество". Победители пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном пространстве". Подготовка будет включать несколько модулей, которые состоятся во всех регионах Уральского федерального округа. Их ждут встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками.

Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева при поддержке Уральского института управления – филиала РАНХиГС.