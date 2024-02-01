Около 30 тюменцев приняли участие в акции "День влюбленных в Россию"

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Праздничный марш "День влюблённых в Россию" прошел на Пешеходном бульваре Дзержинского Тюмени 14 февраля. В рамках акции активисты "Молодой гвардии" и все желающие прошли с плакатами и лозунгами, выражая любовь к Родине.

"Я считаю, что повод не нужен, чтобы признаться в любви своей родной стране", - сказала организатор акции Ангелина Лупушор.

Во время марша прохожим раздавали открытки в виде сердец с признаниями в любви.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Юлия Божок