Около 30 тюменцев приняли участие в акции "День влюбленных в Россию"
Общество, 20:03 14 февраля 2024
| Фото: ИА «Тюменская линия»
Праздничный марш "День влюблённых в Россию" прошел на Пешеходном бульваре Дзержинского Тюмени 14 февраля. В рамках акции активисты "Молодой гвардии" и все желающие прошли с плакатами и лозунгами, выражая любовь к Родине.
"Я считаю, что повод не нужен, чтобы признаться в любви своей родной стране", - сказала организатор акции Ангелина Лупушор.
Во время марша прохожим раздавали открытки в виде сердец с признаниями в любви.
| Фото: ИА «Тюменская линия»
Юлия Божок