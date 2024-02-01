  • 15 февраля 202415.02.2024четверг
  • USD91,4316
    EUR97,8133
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Около 30 тюменцев приняли участие в акции "День влюбленных в Россию"

Общество, 20:03 14 февраля 2024

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Праздничный марш "День влюблённых в Россию" прошел на Пешеходном бульваре Дзержинского Тюмени 14 февраля. В рамках акции активисты "Молодой гвардии" и все желающие прошли с плакатами и лозунгами, выражая любовь к Родине.

"Я считаю, что повод не нужен, чтобы признаться в любви своей родной стране", - сказала организатор акции Ангелина Лупушор.

Во время марша прохожим раздавали открытки в виде сердец с признаниями в любви.

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День святого Валентина , Молодая гвардия , улица Дзержинского

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 14.02.2024Около 30 тюменцев приняли участие в акции "День влюбленных в Россию"
19:36 14.02.2024В Тюмени прошла презентация первой деловой "Народной премии"
19:29 14.02.2024Алексей Морозов: Тюменская область готовит для сборной России элитных спортсменов
19:25 14.02.2024В День культуры на ВДНХ стартуют мероприятия к 80-летию Тюменской области