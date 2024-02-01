2,9 тыс. вакансий предлагают строительные предприятия Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19,9 тысяч вакансий предлагают работодатели Тюменской области по данным на 15 февраля. Из них в строительной сфере заявлено 2,9 тыс. вакансий. Еще 9 тыс. рабочих мест созданы в отраслях обрабатывающего производства, образования, транспортировки и хранения, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

По данным регионального департамента труда и занятости населения, по состоянию на 15 февраля за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости обратились 2 тысячи человек. За этот же период трудоустроено 886 человек.

Численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,32 %.