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Главной темой фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени станет семья

Общество, 21:29 16 февраля 2024

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Главной темой Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" в 2024 году станет семья. Планы по проведению события обсудил глава Тюмени Руслан Кухарук с директором и идейным вдохновителем проекта Николаем Данном и его командой 16 февраля.

“Тема семьи всегда присутствовала в показах, обсуждениях, но в этом году предлагается расширить тематику конкурсов, уделить больше внимания семейным традициям, династиям, межнациональным отношениям”, – написал Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Глава города отметил, что для Тюмени известный на весь мир "Ноль плюс" стал настоящей достопримечательностью. Его поклонники всегда с нетерпением ждут конкурсы, которые проходят в преддверии фестиваля, пытаются предугадать, что нового окажется в его программе. В рамках мероприятия традиционно проходят интересные встречи, уникальные мастер-классы, яркие дискуссии.

В течение года, пока идет подготовка к фестивалю, поступает много заявок и предложений: люди разных профессий из разных городов и стран снимают кино и ролики, поднимая важные темы, искренне и профессионально рассказывая о волнующих событиях, о современниках, об уникальной русской культуре, культуре народов мира и многом другом.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В 2024 году организаторы предлагают провести фестиваль в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова, реализовав там проект "Город кино". Ранее он проходил в День города на площади Борцов Революции. Тюменцы могли не только познакомиться с фестивалем, но и поучаствовать в съемках в качестве режиссеров, актеров, аниматоров, а затем увидеть свое детище в социальных сетях.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Важная составляющая фестиваля – форум "Кинопедагогика", где учителя с удовольствием принимают участие в дискуссиях и практикумах, а затем используют фильмы с платформы на уроках, чтобы доносить важные ценности до детей с помощью кино.

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# кинофестиваль Ноль плюс , Руслан Кухарук

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