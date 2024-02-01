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Тюменские вузы дают от 2 до 10 баллов за значок ГТО при поступлении

Общество, 09:51 17 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Абитуриенты тюменских вузов могут получить до 10 баллов за индивидуальные достижения к набранным результатам на ЕГЭ и внутренних экзаменов при поступлении. Среди таких индивидуальных достижений — наличие знака отличия ГТО.

Так, Тюменский государственный университет начисляет 3 балла за золотой знак ГТО, Государственный аграрный университет Северного Зауралья — 10 баллов за золотой, серебряный или бронзовый знак, Тюменский государственный медицинский университет 2 балла за золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. Ознакомиться с условиями других вузов можно на сайтах образовательных учреждений.

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно, пишет Вслух.ру.

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# ГТО , приемная кампания

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