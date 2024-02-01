Что означают сны о работе, рассказала тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Почему нам снится работа, объяснила психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова. В первую очередь это сигнал о том, что работа занимает существенное место в жизни человека, и он не перестает думать о ней даже во время отдыха.

Подобные сны могут быть связаны с повышенным уровнем ответственности и вовлеченности в профессиональную деятельность. Работы много, боязнь потерять работу, страх показаться несведущими, неопытными, бестолковыми — вот лишь некоторые предпосылки таких сновидений.

Психолог отмечают, что в действительности все "живут на работе", это необходимая часть жизни. Именно обесценивание собственной занятости способствует нагнетанию уровня тревоги.

Чтобы избежать перегрузки и сохранить здоровье и благополучие, необходимо находить баланс между работой и личной жизнью и выстраивать четкие границы труда и отдыха, пишет Тюменская область сегодня.