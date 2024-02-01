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Победителей конкурса рукописной книги наградили в Тюмени

Общество, 17:22 17 февраля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Итоги конкурса рукописной книги "Солнечные страницы детства" подвели в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова в Тюмени. 15 работ отметили призовыми местами, авторов еще 15 наградили специальными призами, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В этом году на конкурс поступило 248 работ. Около 100 книг были совместного авторства. Соавторами часто выступали братья и сестры, родители, группы детского сада, школьные классы.

"Полагаем, что тюменцы откликнулись, потому что создание рукописной книги — это отличный повод качественно провести время вместе, узнать новое о родном крае, своей семье и рассказать об этом окружающим", – отметила Светлана Яркова, руководитель Детской библиотеки имени Лагунова.

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# книги , конкурсы

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