  • 19 февраля 202419.02.2024понедельник
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

1 тыс. 79 тюменцам помогли бригады скорой в выходные

Общество, 11:01 19 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 79 жителю Тюмени и Тюменского района оказали помощь медики скорой 17 и 18 февраля. 604 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В стационары были доставлены 523 пациента. Также диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 128 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

78 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:12 19.02.2024Небольшое потепление придет в Тюменскую область к концу недели
11:01 19.02.20241 тыс. 79 тюменцам помогли бригады скорой в выходные
10:49 19.02.2024Мастер-классы и "Красильные выходные" ждут тюменцев в феврале
10:16 19.02.2024Мини-копию обелиска из сада Ермака напечатала тоболячка Ульяна Залешина