1 тыс. 79 тюменцам помогли бригады скорой в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 79 жителю Тюмени и Тюменского района оказали помощь медики скорой 17 и 18 февраля. 604 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В стационары были доставлены 523 пациента. Также диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 128 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

78 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.