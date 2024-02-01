Школьники Тюменской области будут ездить в Брестскую крепость

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область достигла договоренностей с Республикой Беларусь о развитии Кижеватовского движения, рассказал заместитель губернатора региона Владимир Чейметов.

"Уже в текущем году возобновятся визиты наших школьников в Республику Беларусь, непосредственно в Брестскую крепость. Это позволит дать новый дополнительный импульс для патриотического воспитания".

Также регион планирует взаимодействовать в сфере культуры. В Минске планируется показ спектакля тобольских артистов.