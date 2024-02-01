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Тобольские актеры представят спектакль "Медведь" на белорусской сцене

Общество, 16:09 19 февраля 2024

vk.com/tobteatr72 | Фото: vk.com/tobteatr72

Спектакль "Медведь" в постановке Валерия Медведева представят актеры Тобольского драматического театра им. Ершова на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя 20 февраля. Театр стал участником бизнес-миссии в Республику Беларусь.

Тоболяки познакомят зрителей с творчеством и историей города через сплетения известного сюжета пьесы А. П. Чехова и реальных событий, происходивших в царской семье Романовых в Тобольске в 1918 году, сообщает театр.

vk.com/tobteatr72 | Фото: vk.com/tobteatr72

Премьера спектакля состоялась 22 марта 2018 года. За это время актеры сыграли его более 130 раз. Тобольский "Медведь" обрел поклонников по всей стране, участвуя в театральных фестивалях, принимая туристов нацпроекта "Императорский маршрут". В ноябре 2019 года на IV Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи" в Таре исполнительница роли Княжны Ольги Николаевны актриса Ирина Райфенгерст получила диплом за лучшую женскую роль.

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# гастроли , Республика Беларусь , Тобольский драматический театр

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