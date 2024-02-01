Знания песен военных лет проверят тюменцы на музыкальном квизе "Катюша"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальный квиз "Катюша", посвященный Дню защитника Отечества, состоится в музее "Городская дума" на ул. Ленина в Тюмени 24 февраля. Начало — в 14 часов.

"Песню "Катюша" знают и поют все: и взрослые, и дети. Приглашаем на квиз, на котором нужно угадать семь культовых военных песен по первым аккордам", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" музейный смотритель Татьяна Кукарская.

Принять участие в нем могут желающие от шести лет. Посетителям музея предложат разделиться на команды. Поиграть в квиз смогут до 20 человек. Желающие должны зарегистрироваться заранее.

Стоимость участия — 100 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова