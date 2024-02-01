Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству сделок на первичном рынке жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2023 году совершено 36 тыс. 553 сделки купли-продажи жилья на первичном рынке. Это на 64 % больше, чем в 2021 году, сообщает Циан, эксперты которого проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2023 года по данным, опубликованным Росреестром.

"Список лидеров достаточно устойчив - это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Новосибирская область, Тюменская область, Ростовская область, Татарстан и Ленинградская область – то есть столичные регионы и регионы с миллионными агломерациями",- отмечено в сообщении.

На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 60 % общего числа договоров долевого участия. По сравнению с предыдущими годами концентрация спроса немного снизилась (в 2022 году на 10 регионов-лидеров приходилось 64 % всех ДДУ, в 2021 г. - 62 %).

В 2023 году в России, по данным Циан, было заключено 1009 тыс. договоров долевого участия – это рекордный показатель за все время ведения статистики. До этого еще никогда число сделок по итогам года не составляло 1 млн. Предыдущий рекорд - 899 тыс. ДДУ в 2021 г. превышен на 12 %.

2023 год, по оценке эксперта Циан.Аналитика Елены Лапшиной, оказался очень неоднородным по распределению спроса.

"Если в 2021 году активность покупателей на протяжении всех четырех кварталов сохранялась на высоком уровне, то в 2023 году рекорд был побит за счет рекордных показателей третьего и четвертого кварталов, в то время как первый и второй кварталы стали достаточно неудачными по числу договоров долевого участия", – сообщила она.