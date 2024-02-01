Средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась до 74 лет

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась с 70 до 74 лет за последние три года. В прошлом году область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Работают отделения медико-социальной помощи для пожилых людей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"Главное, что сами тюменцы делают шаги навстречу долголетию. Занимаются спортом, творчеством, общественной деятельностью, не теряют бодрость духа. Тем более нацпроект "Демография" дает для этого все возможности", - добавил он.

Сегодня на выставке "Россия" на ВДНХ открылся день "Активного долголетия". На стенде Тюменской области работают "серебряные" волонтеры. Десять лет назад в этом движении было всего 50 человек. Сейчас - более 8 тыс. И это лишь один пример общественной активности людей старшего возраста, уверен Александр Моор.

В ходе форума национальных достижений в Москве успехи Тюменской области в реализации федерального проекта "Старшее поколение" отметила и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В работе пленарной сессии Александр Моор участвовал дистанционно, выходил в прямой эфир из зала регионального центра "Семья", где в это время занимались участницы "Бабушкиного воркаута".

"Их любовь к жизни и позитивный настрой способны зарядить энергией любого", - резюмировал губернатор.