В Тюмени прошел межрегиональный чемпионат по пилотированию коптерами и грузовиками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 воспитанников "Кванториумов" в возрасте от 11 до 17 лет из восьми городов России встретились на IV Чемпионате по FPV-пилотированию "Кванторейс" в Инженерном центре Тюмени по ул. Госпаровской. Он прошел по двум дисциплинам - аэроквантум и автоквантум. Главная задача участников – как можно быстрей пройти заданную трассу и препятствия.

"Участники от Калининграда до Владивостока приехали как со своим оборудованием, так и мы предоставляли свои модели. Захватывающие гонки были и в одном, и во втором направлениях. Те, кто не прошел квалификацию, уже отправились домой. Победители получат ценные подарки от партнеров соревнований", - рассказала "Тюменской линии" заместитель руководителя по проектной деятельности и внешним связям детского технопарка "Кванториум" Тюмени Юлия Узлова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанник тюменского "Кванториума" Савелий Патракеев третий год увлекается коптерами. В полуфинале он со своим спортивным дроном прошел все преграды трассы с одним из самых высоких показателей.

"Сам собрал свой дрон, это не трудно, главное – хорошие комплектующие, умение паять и различать схемы. Я люблю летать на дронах - это больше, чем хобби для меня. Сам летаю на спортивном дроне, в будущем планирую снимать различные события", - поделился школьник.

Чемпионат "Кванторейс" состоит из двух треков: "Авто" - "FPV Пилотирование модели грузовика "TAMIYA": за отведенный период времени участникам необходимо проехать на радиоуправляемой модели грузовика с применением управления через FPV-шлем. "Аэро" – "Пилотирование модели квадрокоптера "Геоскан Пионер": за отведенный период времени ребятам нужно пролететь на радиоуправляемой модели квадрокоптера по заданной трассе.

Среди 45 спортсменов первого трека победителем стал тюменец Ярослав Астапенко. В пилотировании коптера мастерство продемонстрировали 49 воспитанников "Кванториумов". Победа досталась Тимуру Мухаметову из Екатеринбурга.

Анжела Лебедева