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В Тюмени прошел межрегиональный чемпионат по пилотированию коптерами и грузовиками

Спорт, 19:33 22 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 воспитанников "Кванториумов" в возрасте от 11 до 17 лет из восьми городов России встретились на IV Чемпионате по FPV-пилотированию "Кванторейс" в Инженерном центре Тюмени по ул. Госпаровской. Он прошел по двум дисциплинам - аэроквантум и автоквантум. Главная задача участников – как можно быстрей пройти заданную трассу и препятствия.

"Участники от Калининграда до Владивостока приехали как со своим оборудованием, так и мы предоставляли свои модели. Захватывающие гонки были и в одном, и во втором направлениях. Те, кто не прошел квалификацию, уже отправились домой. Победители получат ценные подарки от партнеров соревнований", - рассказала "Тюменской линии" заместитель руководителя по проектной деятельности и внешним связям детского технопарка "Кванториум" Тюмени Юлия Узлова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанник тюменского "Кванториума" Савелий Патракеев третий год увлекается коптерами. В полуфинале он со своим спортивным дроном прошел все преграды трассы с одним из самых высоких показателей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Сам собрал свой дрон, это не трудно, главное – хорошие комплектующие, умение паять и различать схемы. Я люблю летать на дронах - это больше, чем хобби для меня. Сам летаю на спортивном дроне, в будущем планирую снимать различные события", - поделился школьник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Чемпионат "Кванторейс" состоит из двух треков: "Авто" - "FPV Пилотирование модели грузовика "TAMIYA": за отведенный период времени участникам необходимо проехать на радиоуправляемой модели грузовика с применением управления через FPV-шлем. "Аэро" – "Пилотирование модели квадрокоптера "Геоскан Пионер": за отведенный период времени ребятам нужно пролететь на радиоуправляемой модели квадрокоптера по заданной трассе.

Среди 45 спортсменов первого трека победителем стал тюменец Ярослав Астапенко. В пилотировании коптера мастерство продемонстрировали 49 воспитанников "Кванториумов". Победа досталась Тимуру Мухаметову из Екатеринбурга.

Анжела Лебедева

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# кванториум , соревнования , чемпионат

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