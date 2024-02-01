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Тюменский мёд получил сертификат всероссийского конкурса

Общество, 14:56 24 февраля 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Сертификат конкурса "Лучший мёд России — 2023" получили тюменские производители — супруги Владимир и Любовь Сайферт из Нижнетавдинского района.

Условия участия в конкурсе не так просты. Помимо важной документации, обязательно, чтобы мёд соответствовал критериям, был со своей пасеки, без антибиотиков и пестицидов, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Все образцы мёда в первом этапе конкурса были отправлены на физико-химическое исследование на соответствие с ГОСТу. Дегустацию проводили несколько десятков медовых сомелье России.

"Пасекой с мужем мы плодотворно занимаемся уже два года. Помогают нам и наши дети. Поучаствовать во всероссийском конкурсе нас больше подвигло любопытство — насколько наш мед, тюменский, качественный", - рассказала Любовь Сайферт.

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