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Мастер-классы и семейное шоу пройдут для тюменцев в "Пионере" 2 марта

Общество, 08:14 29 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 2 марта.

В 14 часов начнет работу интерактивная площадка с творческими мастер-классами. В 15 часов зрителей ждёт праздничное семейное шоу "МоЖно всё!" в формате игры с заданиями, сообщает пресс-служба учреждения.

Для гостей мероприятия выступят коллективы Дворца с творческими номерами. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

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# 8 марта , День защитника Отечества , Международный женский день

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