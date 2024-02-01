Мастер-классы и семейное шоу пройдут для тюменцев в "Пионере" 2 марта
Общество, 08:14 29 февраля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 2 марта.
В 14 часов начнет работу интерактивная площадка с творческими мастер-классами. В 15 часов зрителей ждёт праздничное семейное шоу "МоЖно всё!" в формате игры с заданиями, сообщает пресс-служба учреждения.
Для гостей мероприятия выступят коллективы Дворца с творческими номерами. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+