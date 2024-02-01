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Ограничение движения на участке улицы Камышинской в Тюмени продлили до 30 марта

Общество, 17:12 28 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения по ул. Камышинской на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена в Тюмени продлили до 30 марта. Временные неудобства связаны с проведением работ по сносу постройки, сообщает пресс-служба администрации города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

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