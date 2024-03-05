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Автоцистерна на девять тонн воды пополнила автопарк Тюменской авиабазы

Общество, 17:23 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоцистерна на девять тонн воды для тушения лесных пожаров пополнила автопарк Тюменской авиабазы. Это самый большой представитель данного класса спецтехники в арсенале сотрудников авиабазы, сообщает департамент лесного комплекса.

На борту автомобиля размещено необходимое оборудование: противопожарные рукава, мощный насос для подачи воды, бензопила и другое.

Автомобиль будет служить в Тюменском филиале авиабазы. В ближайшие месяцы ожидают поставку еще трех автоцистерн.

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# лесной комплекс , пожароопасный сезон , спецтехника , тюменская авиабаза

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