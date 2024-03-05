Автоцистерна на девять тонн воды пополнила автопарк Тюменской авиабазы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоцистерна на девять тонн воды для тушения лесных пожаров пополнила автопарк Тюменской авиабазы. Это самый большой представитель данного класса спецтехники в арсенале сотрудников авиабазы, сообщает департамент лесного комплекса.

На борту автомобиля размещено необходимое оборудование: противопожарные рукава, мощный насос для подачи воды, бензопила и другое.

Автомобиль будет служить в Тюменском филиале авиабазы. В ближайшие месяцы ожидают поставку еще трех автоцистерн.