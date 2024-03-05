Более 130 человек и 50 единиц спецтехники задействовали в учениях в Тюменской области
Общество, 18:44 05 марта 2024
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Более 130 человек и 50 единиц спецтехники задействовали во Всероссийских командно-штабных учений в Тюменской области. Службы отрабатывают практические навыки. Эвакуацию провели в Червишево, где по легенде из-за подъема воды "прорвало" дамбу, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В результате происшествия оказались "подтоплены" придомовые территории жилых домов, части населения потребовалась эвакуация.
Итоге первого дня учений подведут по завершению всех мероприятий.