  • 5 марта 20245.03.2024вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 130 человек и 50 единиц спецтехники задействовали в учениях в Тюменской области

Общество, 18:44 05 марта 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Более 130 человек и 50 единиц спецтехники задействовали во Всероссийских командно-штабных учений в Тюменской области. Службы отрабатывают практические навыки. Эвакуацию провели в Червишево, где по легенде из-за подъема воды "прорвало" дамбу, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В результате происшествия оказались "подтоплены" придомовые территории жилых домов, части населения потребовалась эвакуация.

Итоге первого дня учений подведут по завершению всех мероприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# командные штабные учения , подтопление , эвакуация жителей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 05.03.2024Певицы из Бердюжского района выступили на федеральном телеканале
19:28 05.03.2024Тюменская делегация Союза женщин России работает на выставке "Россия" ВДНХ
19:16 05.03.2024Житель Армизонского района передал бойцам на СВО продукты домашнего изготовления
18:55 05.03.2024Трайфлы, маффины и национальную выпечку представит хлебокомбинат "Бинятовский" на ярмарках