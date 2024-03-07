Тюменок из Союза офицерских жен поздравили с 8 Марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменок из Союза офицерских жен поздравили с 8 Марта. Количество членов тюменского отделения Союза офицерских жен за год выросло до пятисот человек. Об этом сообщила уполномоченный представитель президента Союза офицерских жён по УФО в Тюмени Марина Цуркану на встрече в Штабе общественной поддержки Тюменской области по поводу празднования 8 Марта.

Среди членов союза 183 ребенка, восемь из них - с особенностями здоровья, 11 ребятишек - из семей погибших.

"Тюменский союз провел более 40 мероприятий для семей участников СВО, более 10 круглых столов и презентаций, - отметила Марина Цуркану. - Мы ценим и знаем, что такое Победа, мы поддерживаем наших мужей и сыновей. Сегодня как никогда захотелось вас обнять и поблагодарить. Важно, чтобы ваши мужья знали: есть такой союз, который готов каждой из вас подарить радость".

Собравшихся поздравила руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Очень хочется, чтобы вы помнили - мы рядом с вами, всегда поддержим, постараемся помочь в решении проблем, и приложим все усилия, чтобы вы сохраняли хорошее настроение и бодрость духа", - заявила она.

Для собравшихся прозвучали патриотические и душевные песни в исполнении артистов - взрослых и детей - из вокальной студии "Аврора", которые недавно вернулись с фестиваля на ВДНХ. Также женщин ждал праздничный фуршет, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России".