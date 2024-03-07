Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области
Общество, 18:29 07 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА" Тюменская линия"
Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах региона в выходные дни, с 8 по 10 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
В Тюмени проверку организуют в те часы, когда фиксируется наибольшее число водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков.
Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, проведут и в других населенных пунктах региона.
Жителей Тюменской области призывают к трезвому вождению и пониманию опасности управления транспортом в неадекватном и нетрезвом состоянии, в том числе, в условиях интенсивного трафика выходных дней.