Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА" Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА" Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах региона в выходные дни, с 8 по 10 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени проверку организуют в те часы, когда фиксируется наибольшее число водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков.

Рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, проведут и в других населенных пунктах региона.

Жителей Тюменской области призывают к трезвому вождению и пониманию опасности управления транспортом в неадекватном и нетрезвом состоянии, в том числе, в условиях интенсивного трафика выходных дней.