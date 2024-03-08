Средняя зарплата в Тюменской области в 2023 году превысила 70 тысяч рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе по уровню зарплат по итогам 2023 года. Таковы данные Росстата.

Среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 70 тыс. 290 рублей, сообщает "Вслух.ру".

Рекорд года традиционно побит в декабре. В среднем тюменцам начисляли 92 тыс. 894 рубля, это на 12,1% больше, чем в конце 2022 года и на 36,8% выше ноябрьского заработка.