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Средняя зарплата в Тюменской области в 2023 году превысила 70 тысяч рублей

Экономика, 19:48 08 марта 2024

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе по уровню зарплат по итогам 2023 года. Таковы данные Росстата.

Среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 70 тыс. 290 рублей, сообщает "Вслух.ру".

Рекорд года традиционно побит в декабре. В среднем тюменцам начисляли 92 тыс. 894 рубля, это на 12,1% больше, чем в конце 2022 года и на 36,8% выше ноябрьского заработка.

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