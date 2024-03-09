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Фейковый аккаунт Фуата Сайфитдинова создали мошенники в Telegram

Происшествия, 18:28 09 марта 2024

ИА "Тюменская линия"

Фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова создали мошенники в Telegram для рассылки сообщений. Информацию с фальшивого аккаунта получили его коллеги, друзья и знакомые, сообщает информационный центр регионального правительства.

"На этот раз помимо текста приходят и голосовые сообщения с различными просьбами. Нейросети несложно подделать голос, используя мои публичные интервью в СМИ", - рассказал Сайфитдинов. Он призывает жителей региона быть бдительными и не поддаваться на провокации.

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# мошенники , Фуат Сайфитдинов

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