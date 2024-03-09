Фейковый аккаунт Фуата Сайфитдинова создали мошенники в Telegram

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова создали мошенники в Telegram для рассылки сообщений. Информацию с фальшивого аккаунта получили его коллеги, друзья и знакомые, сообщает информационный центр регионального правительства.

"На этот раз помимо текста приходят и голосовые сообщения с различными просьбами. Нейросети несложно подделать голос, используя мои публичные интервью в СМИ", - рассказал Сайфитдинов. Он призывает жителей региона быть бдительными и не поддаваться на провокации.